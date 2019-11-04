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Avcı'nın gözü fikstürde!

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u mağlup ederek moral bulan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, fikstür hesaplarına başladı.

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Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u mağlup ederek moral bulan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, fikstür hesaplarına başladı. Ligin 12. haftasında Konya deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, ilk yarıda kalan 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak.


Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından zirveyle arasındaki puan durumunu 4'e indiren ve rakiplerine de yaklaşan Beşiktaş'ta moraller yerinde. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise temkini elden bırakmıyor ve bir sonraki maçın hazırlığını yapıyor. Avcı'nın hesaplarındaki bir diğer nokta ise fikstür. Antalya deplasmanından dönen ve bu hafta sonunda Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, ilk yarının kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez İstanbul dışına çıkacak. 11. haftada Denizlispor'la karşılaştıktan sonra 12. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu mücadelenin ardından İstanbul'dan ayrılmayacak. Kalan 7 maçın 4'ünü iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş, Konyaspor maçının ardından iç sahada Kayserispor'la karşılaşıp, ardından Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bu mücadelenin ardından ligin flaş ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olar Kara Kartal, bir sonraki hafta ise derbide Fenerbahçe'nin misafiri olacak. Beşiktaş, ilk yarının son maçında ise sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.


23 Kasım tarihinde Konyaspor'la karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, aralık ayı boyunca İstanbul dışında lig maçına çıkmayacak. Aralık'ta Anadolu deplasmanında gitmeyecek olan siyah - beyazlılarda teknik heyet, olumsuz hava koşullarından dolayı takımın etkilenmeyecek olmasından da memnun kaldı. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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