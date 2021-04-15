Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon alanı yaza hazırlanıyor - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, modern oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları, deniz üstü köprüsü, mavi ile yeşili bir araya getiren Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda peyzaj bakımı çalışması gerçekleştirdi. Belediye Ekipleri, 72 dönüm alan üzerine kurulu sosyal yaşam merkezinde çim ve peyzaj bakımı yaparken sulama sistemini de yeniledi.

Yaz aylarında güneşin, yeşilin ve denizin tadını çıkartmak isteyen Aliağalıların ilk adreslerinden olan, özellikle modern ve güvenli oyun grupları ile çocukların da büyük ilgi gösterdiği Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, kış sonrası yeniden yemyeşil bir görünüme kavuşturuluyor.

Aliağa genelinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Müdürlük olarak ot temizliği, ağaç budama, dezenfeksiyon, sulama ve bakım çalışmalarına kent genelinde devam ediyoruz. Bu kapsamda havaların ısınmasıyla da birlikte, Aliağalıların özellikle yaz aylarında ilgi gösterdiği, yaz akşamları ailece keyifle vakit geçirdikleri Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda budama, çim ve peyzaj bakımı gerçekleştirdik" dedi.