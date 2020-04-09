Avcı Ramadan'da boya yenilemesi yapılacak - Son Dakika

Aliağa Belediyesi, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında bulunan çelik köprünün boyanarak yenilenmesi için çalışma yapacak.



Belediye ekipleri, balıkçı barınağının iki ucunu birbirine bağlayan ve hilal şeklindeki yapısıyla ay-yıldız bir görüntü ortaya koyan köprüde boya yenileme işlemi gerçekleştirecek. Yüzey toleranslı epoksi boya ile yapılacak yenileme çalışması 12 Nisan Pazar günü başlayacak. Boyama işlemleri esintinin müsaade etmesi halinde üç hafta boyunca 13.00 ile 19.00 saatleri arasında düzenli olarak yapılacak.



Araç sahipleri için önemli duyuru



Aliağa Belediyesi, gerçekleştirilecek olan boyama işlemleri esnasında araçların zarar görmemesi adına köprünün kuzeyinde, Lozan Caddesi'ne bağlanan sokaklara araç park edilmemesi ya da araçlara branda çekilmesi gerektiğini duyurdu. Araç sahiplerinin 12 Nisan Pazar günü sabah saatlerinden itibaren araçlarını belirlenen sokaklardan almaları önemle duyurulurken araç sahipleri araçlarını Aliağa Gençlik Merkezi otoparkı ile Cumartesi Kapalı Pazaryerinin alt katına park edebilecek. Ayrıca duyuruda balıkçı barınağındaki balıkçı teknelerinin de zarar görmemesi için branda ile örtülmesi gerektiği belirtildi. - İZMİR