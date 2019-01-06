Avcı: "Robinho Enerjisi Çok Yüksek Başladı"
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Robinho transferinin, hücumda takıma katkı sağlayacağını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Medipol Başakşehir
'de teknik direktör Abdullah Avcı
, Robinho
transferinin, hücumda takıma katkı sağlayacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:22 Kaynak: AA
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