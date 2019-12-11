Avcı, Roco'yla özel görüştü - Son Dakika
Son Dakika Spor Avcı, Roco'yla özel görüştü - Son Dakika Spor

Avcı, Roco'yla özel görüştü

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şili'li savunmacı Enzo Roco ile antrenmanda özel bir görüşme yaptı.

Avcı, Roco'yla özel görüştü, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şili'li savunmacı Enzo Roco ile antrenmanda özel bir görüşme yaptı.


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Victor Ruiz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle önümüzdeki karşılaşmalarda Vida'yla birlikte forma giyecek olan Enzo Roco'yla bir görüşme yaptı. Slovan Bratislava, Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda kalan 3 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkacak. Avcı, Ruiz'in yokluğunda Vida'yla birlikte forma giyecek olan Enzo Roco'dan antrenmanlarda da özel istekte bulunuyor. Bu futbolcunun boy avantajını kullanmasını isteyen Avcı, Slovan Bratislava karşılaşmasında olduğu gibi özellikle duran toplarda rakip savunma arasında gol aramasını istiyor. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Enzo Roco, Beşiktaş, Şili, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
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