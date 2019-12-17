Avcı: "Temsa'nın önüne konan takoz kaldırılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avcı: 'Temsa'nın önüne konan takoz kaldırılmalı' - Son Dakika Ekonomi

Avcı: "Temsa'nın önüne konan takoz kaldırılmalı"

6 saat önce

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Temsa'nın içine düştüğü sorundan kurtarılarak tekrar üretime geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Avcı:

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Temsa'nın içine düştüğü sorundan kurtarılarak tekrar üretime geçirilmesi gerektiğini söyledi.


Avcı, bu yılın Mayıs ayında İsviçre kökenli True Value Capital Partners'a satılan otobüs, midibüs üretim fabrikası Temsa'nın içine düşürüldüğü krizden mutlaka çıkarılması gerektiğini belirtti. Avcı, "Bin 500 civarında işçinin çalıştığı, yan sanayi ile birlikte binlerce aileye ekmek kapısı konumundaki Temsa, sadece Adanamız için değil, ülkemiz ekonomisi için de çok kıymetli bir üretim üssü. Yaklaşık cirosu 1.5 milyar lira olan; başta ABD, AB ülkeleri olmak üzere 70 ülkeye yılda 100-150 milyon Dolar ihracat yapan, Türkiye'de ilk elektrikli otobüsü üreten, bu alanda Dünyada pek çok ülkeye öncülük eden Temsa'nın önüne konan takoz kaldırılmalıdır" diye konuştu.


"Altın yumurtlayan tavuk kesilmemeli"


Temsa'nın Adana'nın ülkenin ortak gururu olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:


"Ülkemizin ekonomisini çökertmeye yeminli küresel güçlere karşın; tarımda, sanayide, ticarette, güvenlikte ve her alanda üreten, istihdam sağlayan, iktisadi hayatımızı ayakta tutan tesisler, şanla şerefle bayrağımızı dalgalandıran birer kale hükmündedir. Bu kalelerin yıkılmasına müsaade edemeyiz, etmemeliyiz. Temsa'nın daha vadesi gelmemiş borçları yüzünden bankaların icra ve haciz işlemleri başlatması, böylece Temsa'nın üretim zincirinden koparılması, sağduyulu bir yaklaşım olarak görülemez. Altın yumurtlayan tavuk kesilmemeli, Temsa'nın bacaları tekrar tütmelidir. Yerli otomobil heves ve hedefimizin devam ettiği bir süreçte yüzde 100 Adanalı ve yerli olan Temsa'ya yönelik olumsuz hamleler mutlaka boşa çıkarılmalıdır. Üretimden yana olan, işsizliği sorun olarak gören, Adana'da bu konuda sorumluluk hisseden ilgili tüm tarafları, birlikte hareket etmeye, güç birliği yapmaya davet ediyoruz." - ADANA

Bünyamin Avcı, Temsa Global, Adana, MHP, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
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