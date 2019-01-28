Avcı: "Trabzonspor ve Kasımpaşa Maçlarından 6 Puan ile Çıkmak Son Derece Değerli"
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ikinci yarısına Trabzonspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlamalarının çok önemli olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa
'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir
'de teknik direktör Abdullah Avcı
, ligin ikinci yarısına Trabzonspor
ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlamalarının çok önemli olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:47 Kaynak: AA
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