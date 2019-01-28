Son Dakika Haberleri: Avcı: "Trabzonspor ve Kasımpaşa Maçlarından 6 Puan ile Çıkmak Son Derece Değerli"

Avcı: "Trabzonspor ve Kasımpaşa Maçlarından 6 Puan ile Çıkmak Son Derece Değerli"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ikinci yarısına Trabzonspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlamalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ikinci yarısına Trabzonspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlamalarının çok önemli olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzonspor, Güncel
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