Son Dakika Haberleri: Avcı, üç yeni transferi ilk 11'de oynatacak
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Avcı, üç yeni transferi ilk 11'de oynatacak

1 saat önce

Siyah beyazlıların teknik patronu Abdullah Avcı, yeni transferlerden ön libero Mohamed Elneny, sol kanat Georges-Kevin N'Kodou ve forvet Abdoulay Diaby'yi Gaziantep deplasmanında oynatmayı planlıyor.

Avcı, üç yeni transferi ilk 11'de oynatacak, System.String[]

Siyah beyazlıların teknik patronu Abdullah Avcı, yeni transferlerden ön libero Mohamed Elneny, sol kanat Georges-Kevin N'Kodou ve forvet Abdoulay Diaby'yi Gaziantep deplasmanında oynatmayı planlıyor. Beşiktaş'ta diğer yeni transfer Victor Ruiz de geçen 3 haftada olduğu gibi Gazişehir deplasmanında ilk 11'de forma giyecek. Dört oyuncunun da oynaması halinde Beşiktaş'ın geçen sezonki 11'inden dört isim bir değişmiş olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda


Gazişehir'in güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. Kırmızı siyahlıların yüzde 35.6 ile topla en az oynayan takım olduğunu, buna karşın son 2 maçta 5 gol attığına dikkat çeken Avcı, rakibin kontrataklarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. İlk 3 haftalar itibariyle Süper Lig'de son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, Gazişehir'i yendiği taktirde deplasmanlardaki 3 maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş olacak.


GAZİŞEHİR'DE MUĞDAT 6 AY OYNAMAYACAK


Bu arada Gazişehir'in sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynanan özel maçta yan çapraz bağları koptuğu için 6 ay forma giyemeyecek.

Abdoulay Diaby, Abdullah Avcı, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:35 
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