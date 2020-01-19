Avcı'ya tepki, Sivasspor'a alkış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcı'ya tepki, Sivasspor'a alkış - Son Dakika

Avcı'ya tepki, Sivasspor'a alkış

6 saat önce

Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalması sonrasında taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi, Sivassporlu futbolcuları alkışladı.

Avcı'ya tepki, Sivasspor'a alkış, System.String[]

Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalması sonrasında taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi, Sivassporlu futbolcuları alkışladı.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Maçın son bölümünde 10 kişi kalan rakibinin gol pozisyonuna girmesi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın diyerek tempo tuttuktan sonra Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi ve 'Avcı İstifa' diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı protesto etti. Maçın bitmesiyle birlikte puanını 40'a çıkaran ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivassporlu futbolcular ise Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Abdullah Avcı, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok
Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak ayrı bir durum ama Sivasspor'da sorumluluğum var Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 03:53:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcı'ya tepki, Sivasspor'a alkış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]