Avcılar 30 Ağustos'u "Zafer Konvoyu" ile kutladı - Son Dakika

Avcılar Belediyesi, Milli Mücadele'nin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un 98. yılında bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, üstü açık otobüsle mahalleleri gezerek halkı selamladı. Covid-19 pandemi riskinin hala sürmesi sebebiyle bayram, sosyal mesafeye uygun koşullarda kutlandı.

Zaferin 98. yılının kutlamaları, Avcılar Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Resmi tören, Avcılar Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Avcılar Belediye Başkanlığı, Avcılarlı muhtarlar, çeşitli siyasi parti temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşlarının selamlama ve çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Bayram coşkusu balkonlara taşındı

Avcılar Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bayram coşkusu balkonlara ve ekranlara taşındı. Belediye tarafından Başkan Hançerli'nin bulunduğu aracın önde olduğu "Zafer Konvoyu" adını verdikleri bir konvoy oluşturuldu. Oluşturulan konvoya Avcılarlı vatandaşlar da araçları ile katıldı.

Belediyenin pandemi koşullarına uygun olarak düzenlediği programda Avcılar halkı, balkonlarından kutlamalara katıldı. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsledikleri evlerinden etkinliği takip ederek, anons aracından yükselen marş ve şarkılara eşlik etti.

Belediyenin üstü açık anons aracı ile tüm mahalleleri gezerek halka bayram coşkusunu yaşatan Başkan Hançerli, "Özgürlük ve bağımsızlık uğruna bu vatanı bizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" mesajını verdi. - İSTANBUL