Avcılar'a dev teknoloji yatırımı: 2 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Avcılar'a dev teknoloji yatırımı: 2 bin kişi istihdam edilecek

17.12.2020 15:34
Avcılar'a dev teknoloji yatırımı: 2 bin kişi istihdam edilecek, System.String[]

Elektrik ve elektronik cihazların yedek parça imalatını yapan bir şirket, Türkiye'de ilk yatırımını Avcılar'da yapacak.

Elektrik ve elektronik cihazların yedek parça imalatını yapan bir şirket, Türkiye'de ilk yatırımını Avcılar'da yapacak. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılar için büyük önem arz eden bu ve benzeri yatırımlar Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Çin başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında üretim ve montaj fabrikaları olan şirket, Türkiye'de ilk yatırımı için kolları sıvadı. Dünya çapında 4,5 milyar Dolar cirosu ve 65 bin çalışanı olan şirketin Avrupa Direktörü David Chang, yatırımla ilgili şunları söyledi: "Türkiye uzun zamandır radarımızda olan bir ülke. Türkiye ile ilgili 5 yıllık yatırım planımız hazır. İki büyük ve güçlü kurumun enerjisi hem bölgeye hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum."

Avcılar'da 14 bin metrekarelik kapalı bir alanda kurulacak fabrika ile gerek mavi gerek beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam oluşturulacağını söyleyen Chang, "Türkiye'nin imalat sanayisini geliştirmesine, yüksek teknoloji üretim kapasitesine dönüşmesine yardımcı olmaya katkıda bulunuyoruz ve burada büyümeyi umuyoruz" şeklinde konuştu. Chang, yurt içi dağıtımının yanı sıra ihracat için de ciddi hedeflerinin olduğunu belirterek fabrikanın 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

"Ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Özellikle ekonomik anlamda sıkıntılı zamanların yaşandığı bu günlerde böylesine önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Dünyaca ünlü büyük grupların ülkemize inanması ve güvenmesi, yatırım yaparak istihdama katkı sağlaması gurur verici. Avcılar için büyük önem arz eden bu ve benzeri yatırımlar Türkiye'nin ve bölgenin ekonomisine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Avcılar'a dev teknoloji yatırımı: 2 bin kişi istihdam edilecek
Avcılar'a dev teknoloji yatırımı: 2 bin kişi istihdam edilecek
Avcılar'a dev teknoloji yatırımı: 2 bin kişi istihdam edilecek
Avcılar'a dev teknoloji yatırımı: 2 bin kişi istihdam edilecek

Yıldırım Turan, İstihdam, Türkiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'a dev teknoloji yatırımı: 2 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika


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