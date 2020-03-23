Avcılar'a gelen araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'a gelen araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Avcılar'a gelen araçlar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

KORONAVİRÜS'e karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar, görevliler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

Avcılar'a gelen araçlar dezenfekte ediliyor, System.String[]

KORONAVİRÜS'e karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar, görevliler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

Belediye, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, 'Araç dezenfekte noktası' oluştudu ve  Avcılar'a gelen araçları dezenfekte etmeye başladı. Avcılar'a gelen ve ilçedeki isteyen ticari, özel veya resmi araçların sürücüleri oluşturulan noktasına yönlendirilirken, isteyenlerin araçları dezenfekte ediliyor. Araç sürücüleri, ilk kez gördükleri uygulamadan memnun kalırken, Zabıta Amiri İlhan Akdoğan, koronavirüs'e karşı el birliği ile mücadele ettiklerini belirterek, "Avcılar ilçemize gelen araçları dezenfekte ediyoruz. Araçların virüsten korunmasını hedef ediyoruz. Başta taksi, minibüs olmak üzere tüm araçlara bu hizmeti vermeye başladık. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.


Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:11 Kaynak: DHA

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