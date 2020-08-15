Avcılar açıklarında denizden ceset çıktı - Son Dakika

AVCILAR'da sabah saatlerinde sahile yüzmeye gelen vatandaşlar açıklarda ceset gördü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizköşkler Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yüzmeye gelenler, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti. Mehmet Doğan Ergül isimli vatandaş, denizde hareketsiz duran kişiyi çekerek kayalıklara çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"AÇIKLARDA YÜZEN BİR KİŞİYİ GÖRDÜM"