Son Dakika Haberleri: Avcılar Belediye Başkanı Benli: "7 Gün 24 Saat Halkımızın Hizmetindeyiz"

Avcılar Belediye Başkanı Benli: "7 Gün 24 Saat Halkımızın Hizmetindeyiz"

2 saat önce

Göreve geldiğinden bugüne kadar halk günlerine devam eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Avcılarlı hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz.

Avcılar Belediye Başkanı Benli:
Göreve geldiğinden bugüne kadar halk günlerine devam eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Avcılarlı hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. Yeni yılın ilk gününde de bir araya geldik. Belediyecilik hizmettir. 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Belediye yönetiminde sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşlarımızın taleplerini ilgili birim müdürlerimize ileterek hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim çok önemli" dedi.

Katılımcı demokrasi anlayışı ile halkı da yönetim sürecine katmak isteyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 7'den 77'ye tüm vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini hafta içi her gün makam odasında dinliyor. Başkan Benli, istek ve şikayetle ilgili başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere talimat vererek hızlı çözüm sağlıyor. Ulaşılabilir bir başkan olmasıyla dikkat çeken, İstanbul'un doktor ve tek kadın belediye başkanı olan Handan Toprak Benli, sosyal belediyecilik anlayışıyla hafta içi saat 16.00'dan sonra vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinliyor.

Halk gününe katılan vatandaşlar ise, Belediye Başkanı Benli'nin bu uygulamasından dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek, hem çalışmalarından dolayı hem de halk günü düzenleyerek birebir görüşme fırsatı verdiği için Başkan Toprak'a teşekkür ettiler. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Handan Toprak, Avcılar, Güncel
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