Son Dakika Haberleri: Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'den Feci Kazada Yaralılara Müdahale Kamerada

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'den Feci Kazada Yaralılara Müdahale Kamerada

30 dakika önce

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'den feci kazada yaralılara müdahale kamerada Doktor belediye başkanı, feci kazayı görünce yardıma koştu Seçim programından dönen Toprak, feci kazayı görünce aracını durdurarak yaralılara yardım ettiİSTANBUL - İstanbul D-100 karayolunda sabaha...

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'den Feci Kazada Yaralılara Müdahale Kamerada, System.String[]
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'den feci kazada yaralılara müdahale kamerada
Doktor belediye başkanı, feci kazayı görünce yardıma koştu
Seçim programından dönen Toprak, feci kazayı görünce aracını durdurarak yaralılara yardım etti

İSTANBUL - İstanbul D-100 karayolunda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasını gören ve doktor olan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, araç içerisinden savrulan yaralıları görünce hemen yaralılara müdahale etti. Travma geçiren yaralının dilinin boğazına kaçmaması için büyük çaba veren Benli'nin yaptığı müdahale ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün D-100 Karayolu Edirne istikameti Saadetdere mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana gelmişti. Seyir halinde olan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önündeki bir araca ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç sürücü yola savrulurken kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı. O anlarda partisinin seçim programından dönen Avcılar Belediye Başkanı ve DSP Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. Handan Toprak Benli, kazayı görünce hemen aracını durdurdu. Doktor olan Handan Toprak Benli, yola savrulan yaralının yanına gelerek durumunu kontrol etti.
Nefes borusunun tıkanmaması için dakikalarca uğraştı
Yaralının nefes almadığını gören Benli, önce eliyle yaralının dilini yana çevirerek nefes borusunun tıkanmamasını sağladı. Ardından yaralının şoka girmemesi için sürekli olarak 'Nefes al' diye seslenerek uyanık tutmaya çalıştı. Bilinci yerine gelen yaralı sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle başka bir sedyeye konularak ambulans aracıyla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralının da yanına giderek yardım eden Handan Toprak Benli'nin müdahale ettiği anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde Benli'nin yaralılara müdahale ettiği o anlar görülürken yoldan geçerken gördüğü kazaya müdahale eden Benli'nin duyarlı hareketi takdir topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, Hanay Handan Toprak Benli, 3. Sayfa
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