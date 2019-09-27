Son Dakika Haberleri: Avcılar Belediye Başkanı: 'Sağlam Yapılmamış Binalar Var'
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar Belediye Başkanı: 'Sağlam Yapılmamış Binalar Var'

1 saat önce

Depremde bir cami minaresinin yapıldığı Avcılar'da incelemelerde bulunan ilçe belediye başkanı Turan Hançerli, incelemeleri sonrasında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

">

Depremde bir cami minaresinin yapıldığı Avcılar'da incelemelerde bulunan ilçe belediye başkanı Turan Hançerli, incelemeleri sonrasında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Avcılar Belediye Başkanı: 'Sağlam Yapılmamış Binalar Var'

Turan Hançerli, Avcılar, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar'da depremden dolayı cami minaresi yıkıldı
Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı Bir vatandaş Avcılar'da deprem nedeniyle minaresi yıkılan caminin önünde namaz kıldı İstanbul Avcılar'da deprem sırasında 2 kişi camdan atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 10:14:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar Belediye Başkanı: 'Sağlam Yapılmamış Binalar Var'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]