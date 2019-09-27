Avcılar Belediye Başkanı: 'Sağlam Yapılmamış Binalar Var'
1 saat önce
Depremde bir cami minaresinin yapıldığı Avcılar'da incelemelerde bulunan ilçe belediye başkanı Turan Hançerli, incelemeleri sonrasında gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Depremde bir cami minaresinin yapıldığı Avcılar'da incelemelerde bulunan ilçe belediye başkanı Turan Hançerli, incelemeleri sonrasında gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:01
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