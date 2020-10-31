Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli deprem bölgesinde - Son Dakika

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İzmir'de deprem bölgesine gitti. Hançerli, "Bayraklı'ya, Bornova'ya ve tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mutlaka bununda altından kalkacağız" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İzmir'de meydana gelen depremin ardından ekibiyle birlikte bölgeye gitti. Vatandaşlarla dertleşen ve enkaz alanlarında incelemelerde bulunan Hançerli, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin depreme hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Hançerli, "50-100 kat fark olacak buna hazırlanmamız lazım o yüzden de şimdiden kolları sıvamamız lazım. Hem İzmir'de, hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında deprem riski olan her yerde bu önlemleri almamız lazım. Sel kayıplarındaki felaketlerimiz de aynı. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi Bayraklı'ya, Bornova'ya ve tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mutlaka bununda altından kalkacağız ama kayıplarımız var. Asla geri getiremeyeceğimiz için de üzgünüm" dedi. - İSTANBUL