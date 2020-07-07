Avcılar Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra olağan toplandı - Son Dakika

Avcılar Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra olağan toplandı

Avcılar Belediyesi Meclisi, korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşen hayat ile birlikte ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Avcılar Belediyesi Meclisi, korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşen hayat ile birlikte ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste komisyon üyeleri seçilerek 2019 yılı Faaliyet Raporu onaylandı.

Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı


Korona virüs nedeniyle ertelenen ve 3 aydır olağan olarak toplanamayan Avcılar Belediye Meclisi, yeniden olağan olarak toplandı. Toplantı Barış Manço Kültür Merkezi'nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleşti. Tüm meclis üyelerinin maskeleri ile katıldığı toplantıda 2019 faaliyet raporunun yanı sıra 16 maddelik gündem konuları görüşüldü. Mecliste komisyon üyeleri seçildi ve 2019 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek onaylandı. Toplantının açılışında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, pandemi döneminde yürütülen çalışmaların bilgisini paylaşarak, belediye bünyesinde çalışan bin 700 çalışana emeklerinden dolayı teşekkür etti.


Hançerli, faaliyet raporunu sundu


Meclis 1. Başkan Vekili Yüksel Can tarafından yönetilen oturumda Başkan Hançerli, faaliyet raporuna ilişkin bir sunum yaptı. Hançerli, 2019 yılında hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeler hakkında meclisi bilgilendirdi. Verimli ve etkin bir kaynak yönetimiyle toplumun her kesimine eşit şekilde hizmet ulaştırdıklarının altını çizen Başkan Hançerli, "Az konuştuk, hiç reklam yapmadık, çok iş yaptık. 448 bin Avcılarlıya eşit hizmet sunduk. Kimin neye ihtiyacı varsa ona göre hizmet ulaştırdık. Şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve katılımcılığı benimsedik. Ben seçildim, ben ne dersem o olur demedik" dedi.


"Avcılar'ın kaynaklarını 448 bin Avcılarlı için kullandık"


Başkan Hançerli sunumunda 2019 yılında uygulanan tedbirler sonucunda bütçede yüzde 9,73 tasarruf sağlandığını söyledi. Hançerli 2019 yılı bütçe tablosunu göstererek, "Avcılar'ın kaynaklarını 448 bin Avcılarlı için kullandık. Bu Türkiye için özel bir tablo. Sanki Almanya'daki bir belediye gibi bütçe fazlası veriyoruz. Harcamak isterseniz harcamak kolay. Ama biz geriye dönüp baktığımızda iş yapmışız, çalışmışız. Etkin ve verimli kaynak kullanımı, eşit hizmet, şeffaflık, katılımcılık, halkın gerçek sorunlarına gerçek çözümler derseniz inanılmaz hizmetler sunuyorsunuz, halkınızı mutlu ediyorsunuz. Buna ek olarak da bütçe fazlası veriyorsunuz" dedi.


"Avcılar'ın her sokağında yenilenme başladı. Bu gurur hepimizin"


Başkan Hançerli sunumunda, depremle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara da değindi. Hançerli, "Kentsel dönüşüm konusu onlarca yıldır ihmal edilen bir konuydu. Bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacak bir modelle çalışmalarımıza başladık. Hızla ilerliyoruz. Bugün Avcılar'ın her bir sokağında yenilenmek, güvenli hale gelmek için binaların yıkılıp yeniden yapıldığını görebilirsiniz. Bu çok gurur verici bir durum ve bu gurur hepimizin. Yapacak daha çok işimiz var" dedi.


Faaliyet raporu sunumunun ardından gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlandı. - İSTANBUL

Turan Hançerli, Barış Manço, Koronavirüs, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra olağan toplandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:33 Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 22:28 50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Eski G.Saraylı Evren Turhan: Fatih Terim'le görüştüm, başkanlık düşüncesi yok
18:45
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
17:44
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
17:22
Pozisyonlar arka arkaya geliyor! 9 dakikada 2 net pozisyon kaçtı
17:06
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:03
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 18:51:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra olağan toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]