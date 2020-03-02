Avcılar Belediye Meclisi 34 bayrakla şehitleri andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar Belediye Meclisi 34 bayrakla şehitleri andı - Son Dakika

Avcılar Belediye Meclisi 34 bayrakla şehitleri andı

6 saat önce

Avcılar Belediyesi Mart ayı olağan meclisi, İdlib'de hayatını kaybeden şehitler anısına temsili 34 bayrak ile açılarak şehitler anıldı.

Avcılar Belediye Meclisi 34 bayrakla şehitleri andı, System.String[]

Avcılar Belediyesi Mart ayı olağan meclisi, İdlib'de hayatını kaybeden şehitler anısına temsili 34 bayrak ile açılarak şehitler anıldı.


Avcılar Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının ilk haftası Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli başkanlığında geçici yeni binasında gerçekleşti. Başkan Hançerli açılış konuşmasında, "Çok özel günlerden geçiyoruz. Yakın süre içerisinde İdlib'de 34 şehit verdik. Meclis salonumuzun arkasında her bir şehidimiz için temsili birer bayrak astık, şehitlerimizi burada anıyoruz" dedi.


Hançerli, İdlib'de hayatını kaybeden şehitler anısına meclisi 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tek tek söz alan parti grup sözcüleri üzüntülerini dile getirerek, şehit ailelerine ve Türkiye'ye başsağlığı dilediler. Avcılar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Ağaoğlu ve ilçedeki çeşitli siyasi parti yöneticilerinin de katıldığı açılış toplantısında; meclis gündem maddeleriyle çalışma konularına devam etti. - İSTANBUL

Avcılar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
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