Avcılar Belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Avcılar Belediyesi Kurban Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürecek bir projeye daha imza attı.



Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün tarafından hayata geçirilen çalışma ile kıyafet ihtiyacı olan 0-18 yaş arası 100 çocuğa alışveriş yapabilecekleri hediye kıyafet çekleri ulaştırıldı.



Çalışma kapsamında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağışçılar tarafından ulaştırılan kullanılmayan tekstil ürünleri, geri dönüşüm firmaları ile yapılan anlaşma sayesinde çocuklara yeni kıyafetlere dönüştü.



"Çocuklarımızın fikirlerini ve ihtiyaçlarını önemsiyoruz"



Bütün çalışmalarında önceliği hep çocuklara verdiğini ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Ne yapıyorsak çocuklarımızın yüzü gülsün diye yapıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Göreve gelmeden önce çocuklarımız için planladığımız projelerimizi bir bir hayata geçiriyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Kentimizde hiç denize girmeyen çocuklarımız vardı, havuzu onların ayağına getirdik. Oyun oynayabilecekleri alanları güzelleştirip çoğalttık. Çocuklarımızın fikirlerini ve ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Eğitimden, spora kadar her alanda çocuklarımızın her zaman yanındayız" dedi.



Avcılar Belediyesi, daha önce de çocuklara kitap, oyuncak, mama desteğinde bulunmuştu. - İSTANBUL