Üye Girişi
Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada 7 tutuklama - Son Dakika

Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada 7 tutuklama

31.12.2021 23:56
Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada 7 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcılar Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcılar Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avcılar Belediyesinde gerçekleştirilen iki ihalede kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Erkan K, Çiğdem Ş, Rasul Ç, Eyüp K, Gökçe S, Mücahit D. ve Ramazan K. tutuklanırken, 10 şüpheli serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 1'i Covid-19 testinin pozitif çıktığının anlaşılması üzerine karantinaya alınırken, halen firari olan eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmayla ilgili yeni detaylar

Öte yandan, soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Şüpheli Erkan Karaaslan'ın kontrolünde olan örgütsel yapının ortaya konulması adına yapılan çalışmalarda, Karaaslan ile doğrudan bağlantılı 5 firma ile akrabalık bağı, başka şirkette ortaklık, usulsüz ihalelerde birlikte hareket etme, şüpheli ihalelere danışıklı teklif verme gibi hususlar üzerinden birbiriyle dolaylı olarak bağlantılı 5 firma olmak üzere toplam 10 firma üzerinden ülke genelinde güncel değerinin 200 milyon TL'nin üzerinde olduğu değerlendirilen toplam 80 kamu ihalesi alındığı belirlendi.

İhaleyi yapan belediye görevlileriyle girdiği gayri nizami ve gayri ahlaki ilişki ve irtibatlar sayesinde alınan ihalelere yalnızca kendisiyle bağlantılı firmaların katılımını sağlayan Karaaslan için şartnamelere kendisini tarif edici koşullar eklendiği, örgütle iltisaklı firmalarca sürekli danışıklı teklifler verildiği, sahte iş deneyim belgeleri ve sahte fiyat teklif evrakı oluşturulduğu, ihale konusu edimin yerine getirilmiş gibi gösterilerek haksız hak ediş ödemeleri alındığı, zaten belediyede görevli olan personelin kendilerinin dahi bilgisi olmadan ihale verilen şirkette sigortalı gösterildikleri saptandı.

Bu sayede ihaleye konu işin yapıldığı izlenimi uyandırıldığı, gerçekte ise personelin her zamanki işlerine devam ettiği ve ihaleyle ilgili herhangi bir iş ve işlem yürütmedikleri, proje yöneticisi olan Erkan Karaaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi akabinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına rağmen belediye tarafından ihaleyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı ve cezaevinde bulunan Karaaslan'ın işinin başında gibi gösterildiği, bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarının işlendiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan 26 tanığın beyanlarında, "Avcılar Belediyesi iştiraki Betonia adlı şirkette çalışırken haberimiz dahi olmadan belediyeden ihale alan EYÖNTEM adlı şirkette sigortalı gösterildik. O şirkette sigortalı gösterildiğimiz 4-5 aylık süreçte Betonia'da çalışırken yaptığımız işlere devam ettik. İhale konusu herhangi bir iş ve işlem yerine getirmedik. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra EYÖNTEM'in sahibi Erkan Karaaslan'ın FETÖ'den tutuklanması üzerine de tekrar Betonia adlı şirkete geri döndürüldük…" şeklinde söylemlerde bulundukları belirlendi.

İhale maliyeti arttığından dolayı açık ihale usulü yapılmak zorunda kalınan durumlarda Karaaslan'ın, suç örgütüyle iltisakı olmayan firmaların katılımını engelleme adına şartnameye, "Merkezi denetim elemanı olarak çalışma, akademisyen olma, serbest mali müşavir belgesine sahip olma vb." niteliklerinin hepsi bir arada istenip Türkiye'de başka örneği bulunmayan koşullar eklendiği, bu sayede ihaleye yalnızca Karaaslan'ın katılımının sağlandığı saptandı.

İhaledeki şartlara itiraz edilmesi üzerine ihale dosyasının Kamu İhale Kurumunca inceleme altına alınması ihtimaline karşı paniğe kapılan şüpheli örgüt üyeleri ve belediye personelinin ihaleyi tamamen iptal ederek, devam eden süreçte farklı ihale kayıt numarası üzerinden ihaleyi tekrarladıkları, Karaaslan'ın örgütüne aktarılan para miktarını artırma adına sosyal dokunun belirlenmesi, yazılım güncelleme ve belediye gelirlerinin artırılması gibi birbiriyle bağlantısız işlerin tek seferde ihale edildiği, bu sayede büyük bir proje yürütüldüğü intibaı oluşturularak 3 milyon TL ihale bedeli belirlendiği tespit edildi.

İhale bedeli belirlenirken fiyat tekliflerinin yalnızca Karaaslan örgütüyle iltisaklı firmalardan toplandığı, birbiriyle bağlantılı şirketler olduğu basit araştırmayla dahi anlaşılabilecek firmaların normalde aynı ihaleye katılmaları mümkün olmamasına rağmen bunun yapıldığı, ihale komisyonu tarafından bu duruma göz yumulduğu belirlendi.

İhale konusu işin yapıldığı izlenimi uyandırma adına saha personeli olarak çalıştırılması gereken 30 personel için belediyenin hali hazırda kendi iştiraki firmada çalışan personellerin bilgileri dışında ihale alan EYÖNTEM adlı firmada sigortalı gösterildikleri, gerçekte belediyedeki her zamanki işlerine devam etmelerine karşılık sigorta kayıtları ve maaş ödemeleri üzerinden sanki ihale konusu işle ilgili EYÖNTEM firması uhdesinde çalışıyormuş gibi gösterildikleri tespit edildi.

Avcılar Belediyesinin 2015 ve 2016 yıllarında yapılan iki ihalesinde ihale organizasyonunun başından beri "Erkan Karaaslan İhale Suç Örgütü"yle ilişkili firmalara haksız menfaat sağlama adına kurgulandığı, çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle belediye bütçesinin suistimal edilerek, örgüt ve örgüte bilerek isteyerek yardım eden belediye görevlilerine menfaat sağlama adına ihale organizasyonunun tümüyle paravan olarak kullanıldığı, yapılan usulsüzlükler neticesinde güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon TL ile 2 milyon TL aralığında olduğu değerlendirilen miktarda kamu zararı meydana geldiği bilgisi alındı.

YORUMLAR
500

Küçükçekmece, Cumhuriyet, Avcılar, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada 7 tutuklama - Son Dakika


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
23:52 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:34:57. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada 7 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement