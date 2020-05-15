Avcılar Belediyesi işitme engelliler için özel maske üretiyor - Son Dakika

Avcılar Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Avcılar Belediyesi maske üretim atölyesinde, işitme engellilerin rahat iletişim kurabilmesini sağlayan maskeler üretilmeye başlandı.



İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde getirilen maske takma zorunluluğu, işitme engelli vatandaşların iletişim kurmasını güçleştirdi. Avcılar Belediyesi, engelli dernekleri ile kurduğu yakın bağ sonucunda işitme engellilerine yönelik maske ihtiyacını tespit etti. Bunun üzerine vatandaşların bu süreçte mağduriyetlerini azaltmak için, belediye personeline maske üretmek amacıyla kurulan atölyede ağız bölümü şeffaf maske üretme kararı aldı. Üretilen yeni çeşit maskeler sayesinde işitme engelliler dudak okuyarak iletişim kurmayı sürdürebilecek.



Maskeler nasıl temin edilecek



İşitme engelli vatandaşlar ve aileleri, Avcılar Belediyesi'nin Çözüm Merkezi'ni arayarak maske başvurusunda bulunabilir. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Kıymetli kardeşlerim, yeni bir maske üretiyoruz. Çalışma arkadaşlarım üçüncü maskeyi ürettiler. Bu maske, işitme engelli kardeşlerimin dudak okuyabilecekleri ve daha kolay anlaşabilecekleri bir maske. Bu maskeyi engelli kardeşlerimize ulaştıracağız. Hayırlı olsun. Tüm yüreğimle sizleri seviyorum" dedi.



'Avcılar'da pandemi döneminde engelli vatandaşlar için neler yapıldı



Avcılar Belediyesi, korona virüsün en çok etkilediği kesimlerden biri olan engelli yurttaşlar için pandemi süresince mevcut hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye devam etti. Sağlık ve gıda desteği başta olmak üzere birçok alanda engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çözümler sunan Avcılar Belediyesi, "Yeter ki sağlık olsun" sloganıyla şu çalışmaları gerçekleştirdi;



Belediye bünyesinde çalışan tüm engelli personele salgın süresince ücretli izin verildi. Risk grubu içerisinde yer alan engelli bireyler için verilen evde sağlık hizmeti aksamadan sürdürüldü. İşitme engelli vatandaşlar için dudak okuyabilecekleri ağız bölgesi şeffaf maske üretimine başlandı. Engelli vatandaşların, sağlık kuruluşundaki işlemlerine yardım edilmesi ve yapılmasının sağlanması, ağlık kuruluşlarına gitmesi gereken engelli vatandaşların, evlerinden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından da evlerine nakli özel engelli araçları ile sağlandı.



Süresi dolan engelli raporlarının uzatılmasına yönelik işlemler, belediye aracılığı ile yürütüldü. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak adına, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli doktorun uygun görmesi durumunda hastaya veya ona bakan hasta yakınına, yine belediyede psikoloğu tarafından yaşadıkları ortamda psiko-sosyal hizmeti verildi. Geçim sıkıntısı yaşayan engelli bireylere ihtiyaç duydukları gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Engelli bireyler için yaşamsal önem taşıyan ilaç ve medikal ulaşmasında destek sağlandı. - İSTANBUL