Son Dakika Haberleri: Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağını kırıldı
Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağını kırıldı

Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağını kırıldı

7 saat önce

AVCILAR Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.

Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağını kırıldı, System.String[]

AVCILAR Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen beton firması yetkilileri, Avcılar Belediyesi binasına geldi. Firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz talep geldi.   Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasına belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı. Zeren'in tedavi altına alındığı öğrenilirken firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığı ifade edildi.


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:04 Kaynak: DHA
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