Avcılar Belediyesi'nde eylem ikinci haftasında - Son Dakika

Avcılar Belediyesi'nde eylem ikinci haftasında

23.11.2020 15:34
Avcılar Belediyesi'nde eylem ikinci haftasında, System.String[]

TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası'nın (Tüm-Bel-Sen) çağrısı üzerine Avcılar Belediyesi önünde memurlar ikinci kez eylem yaptı.

TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası'nın (Tüm-Bel-Sen) çağrısı üzerine Avcılar Belediyesi önünde memurlar ikinci kez eylem yaptı.

BAŞKANIN AÇIKLAMASINA YANIT

Saat 12.30'da Avcılar Belediyesi binası önünde toplanan işçilere yönelik konuşan Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem geçen hafta pazartesi günü yapılan eylemde Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin çalışanların yanına gelerek 'Eylem kırıcılığı' yapmaya çalıştığını, "Çalışanların yanındayız. Emekçi arkadaşlarımız alacaklarını alıyorlar. Fakat yasanın izin vermediği, hak olarak görmediği şeyleri talep ediyorlar" dediğini hatırlattı. Erdem, Avcılar Belediyesi'ndeki arkadaşlarının diğer belediyelerde çalışanlardan daha az para aldığını savunurken, "Mesleği avukat olan belediye başkanımız eylemi sabote etmeye çalışırken kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Yasanın izin vermediği şeylerden söz ediyor. Anayasa, uluslararası sözleşmeler, İLO, yasanın çıkardığı normlar ortada dururken, belediye başkanımız acaba ağzından çıkarı kulağı duydu mu? Bu ifadeleri ile diğer belediye başkanlarını yasanın dışında hareket etmekle suçlamaktadır. Belediye başkanı önce parti programını okusun. Parti programına uymaya çağırıyoruz. Aksi halde aynı partili ilçe, büyükşehir belediye başkanı ve parti genel merkezi ile çelişmektedir" dedi."ZAM YAPILMADI, ÜCRETLER DÜŞÜRÜLDÜ"Şube Başkanı Adem Erdem okuduğu basın açıklamasında İstanbul'daki CHP'li belediyelerde ortalama aylık 2800-3000-TL bandında toplu iş sözleşmesi ödemesi yapılırken, Avcılar'da bu tutarın yarısının ödendiğini savunurken, sözleşmeli memurların Ocak 2020 maaşlarına zam yapılmadığı gibi meclis kararıyla aylıkların ortalama 300 TL düşürüldüğünü söyledi. Erdem, şöyle dedi: "Gelinen aşamada memurların 10.000-TL tutarında 9 adet ikramiye alacağı, sözleşmeli memurların da bir maaşı ve 13 adet ikramiyesi olmak üzere ortalama 15 bin TL alacağı ödenmemiştir. Teknik personelin 2016 yılından bu yana ortalama 8 bin TL tutarında arazi tazminatları ödenmemiştir. Buradan Belediye Başkanına sesleniyoruz ne yazık ki sizin de önceliğiniz emekçiler olmamıştır. Başta müteahhit alacağı olmak üzere belediye borçlarının önemli bir kısmı ödenmesine karşın, Avcılar halkına hizmet sunan biz emekçilerin alacakları ödenmemiştir. Emekçiler Avcılar Belediye Başkanından adalet istiyor. Meşru taleplerimiz karşılanana ve haklarımızı alana kadar örgütlü gücümüzle demokratik haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız."

Avcılar Belediyesi'nde eylem ikinci haftasında
Avcılar Belediyesi'nde eylem ikinci haftasında
Avcılar Belediyesi'nde eylem ikinci haftasında
Avcılar Belediyesi'nde eylem ikinci haftasında

Yerel Yönetim, İstanbul, Avcılar, Emekçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesi'nde eylem ikinci haftasında - Son Dakika


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