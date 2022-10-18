Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı! Avcılar Belediyesi işçileri greve başladı

Avcılar Belediyesi ve bin 200 işçiyi temsil eden sendika arasında anlaşma sağlanamadı. Daha önce grev kararı asan işçiler bugün iş bırakma eylemine başladı. Ambarlı Mahallesi'nde toplanan işçiler, Avcılar Belediye Binası'na kadar yürüdü. İşçiler taleplerin dile getirildiği sloganlar atarken belediye binasına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli protesto edildi. Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul otobüsün üzerinde konuşma gerçekleştirdi.

"GREVİ KIRMAK İÇİN HER TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR"

Yurdakul, 'Burada insanlar yasal hakkını kullanıyor, bazı mihraklar kullanmayın diyorlar. Yasal haklarımızı demokratik bir şekilde kullanıyoruz, sayın başkanın da duyarlı olmasını istiyoruz. Bunları görüyoruz, arkadaşlarımıza greve çıkmayın diye telkin değil tehditte bulunuyorlar, greve çıkmayın diye. Bu grevi kırmak için her türlü oyunlar oynanıyor, bunu biliyoruz" dedi.

"100 LİRAYA ALDIĞIMIZ MONTU ŞİMDİ 200 LİRAYA ALIYORUZ"

Yurdakul, "Bizim de talebimiz 'Bizi sona bırakırsanız İstanbul'da bitirdiğiniz son ilçeden yüzde 5 fazla zam isteriz' oldu. Nedeni ise şuydu, biz üç ay önce bitirmiş olsaydık ve bu 100 lira almış olsaydık, 100 liraya çocuğumuza alacağımız montu şimdi 200 liraya alabiliyoruz. Bu talep bunun için, bu aradaki paranın erimesini gidermek ve hayat pahalılığı sebebiyledir" dedi.

"GREVİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAYA MECBURUZ"

Yurdakul, "Biz bu grevi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Başkana soruyorum, bizi niye sokaklara attın? İşveren sendikasının yaptıkları sözleşmeler belli, en başta yaptığını da getir diyoruz. Ana muhalefet enflasyona inanmadığını ifade etmişti. Biz TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerine yüzde 5 istedik" diye konuştu.