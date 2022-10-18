Avcılar Belediyesinden işçilerin başlattığı greve ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Avcılar Belediyesinden işçilerin başlattığı greve ilişkin açıklama Açıklaması

18.10.2022 13:00
Avcılar Belediyesinden işçilerin başlattığı greve ilişkin açıklama Açıklaması

Avcılar Belediyesince, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine bugün grev başlatan işçilerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Avcılar Belediyesince, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine bugün grev başlatan işçilerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Belediyenin personel şirketi Bathonea Yapı AŞ ile Belediye İş Sendikası arasında 22 Haziran'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı belirtilen açıklamada sendika kararı doğrultusunda bugün itibarıyla grev sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde genellikle uzlaşmaz tavır sergileyenin işveren olduğu dünyamızda Belediyemizdeki görüşmelerde anlaşılmaz bir şekilde uzlaşmayan taraf sendikanın Ankara'daki yöneticileri olmuştur. Bu tutum oldukça manidar ve hayatın olağan akışına aykırıdır." ifadesine yer verildi.

Sosyal demokrasi anlayışı gereğince sendikanın grev kararına saygı duyulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yine sendikadan en temel hak olan çalışma hakkına saygı duymasını bekliyoruz. Günümüzün ağır ekonomik koşulları karşısında tüm emekçilerimizi korumak ve aynı zamanda Avcılar halkımızın huzur ve güven içinde hizmet almalarını sağlamak üzere tüm çaba ve imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını vermek için tüm iyi niyetimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı iyi niyet ve kararlılığı da sendikadan bekliyoruz."

Toplu sözleşmede anlaşamayan işçiler greve gitti

Avcılar Belediyesi işçileri, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine bugün grev başlatmışlardı.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi Bathonea Yapı AŞ adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir süredir anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler, Belediye binası önünde toplanarak davul ve zurna eşliğinde halay çekmişlerdi.

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Kaynak: AA

Belediye İş Sendikası, Avcılar, Ankara, Güncel, Son Dakika

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