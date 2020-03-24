Avcılar Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek - Son Dakika

Avcılar Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek

6 saat önce

Avcılar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınının insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadeleye devam ediyor.

Avcılar Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek, System.String[]

Avcılar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınının insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadeleye devam ediyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında bir yandan koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon işlemlerine devam eden Avcılar Belediyesi, bir yandan da toplumu virüsün psikolojik etkilerinden korumak için canlı yayında eğitim seminerleri düzenliyor. "Korona virüsü Bilgilendirme Sohbetleri" başlığı altında Avcılar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan seminerlerde, alanında uzman katılımcılar bilgilerini paylaşıyor. Sosyal hayatın kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber eden Avcılar Belediyesi, bu seminerlerle aynı zamanda dijital ortamlarda yayılan ve panik oluşturan kirli bilginin de önüne geçmeyi amaçlıyor.


"Korona virüsü Bilgilendirme Sohbetleri" kapsamında düzenlenen seminerlerin üçüncüsünde, "Korona virüs ruh sağlımızı nasıl etkiledi? Yaşlılar ve dezavantajlı gruplar bu süreci nasıl atlatmalı? Salgın bittiğinde psikolojik etkileri de bitecek mi?" konuları konuşuldu. Psikolog Eren Yalçın'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde salgınla mücadelede psikolojiyi sağlam tutmanın en önemli detay olduğu vurgulandı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ise, "Biz Avcılar Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Görevlerimizi ve vatandaşlarımızın bu süreçten zarar görmemesi için yapabileceğimiz şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Avcılar Belediyesi'nin korona virüsü ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında anlatan Hançerli, vatandaşları evlerinde kalmaları ve sağlık bakanlığının önerdiği şekilde kişisel hijyenlerine uymaları konusunda uyardı. - İSTANBUL

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:04 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
1 gün önce "Bu da bize hayırlı olsun" diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti         
09:51
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:46:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar Belediyesi'nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]