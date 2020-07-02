Avcılar Belediyesi'nden sel mağduru aileye destek - Son Dakika

Avcılar Belediyesi'nden sel mağduru aileye destek

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yağmur ve rüzgar sebebi ile evi ve eşyaları zarar gören vatandaşa Avcılar Belediyesi destek oldu.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yağmur ve rüzgar sebebi ile evi ve eşyaları zarar gören vatandaşa Avcılar Belediyesi destek oldu.

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi


Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çiftin tek katlı evinin çatısı, geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Rüzgarla birlikte başlayan sağanak yağmur nedeniyle ev sular altında kaldı. Tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen aileye Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri mağdur aileye destek olmak için seferber oldu.


Belediyeden yardım gecikmedi


Yaşadıkları felaket sonrasında belediyenin 444 69 89 numaralı telefonundan Sosyal Destek Hizmetleri'ne ulaşan aile eşya desteği talebinde bulundu. Ekipler, yeni evlerine taşınan aileye hızla talep ettikleri tüm ev eşyaları temin etti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada sel mağduru aileye düzenli olarak erzak desteği de sağlanacağı bildirildi.


Başkan Hançerli, sel sonrasında alt yapı çalışmalarını denetledi


Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, yağış sonrası ilçedeki mahallelere ziyaret düzenleyerek, olası su baskınları için alınan önlem çalışmalarını yerinde inceledi.


Tüm birimleri ile teyakkuza geçtiğini bildiren Hançerli, incelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Olası afetlere karşı tüm müdürlükleri ile hazır bir belediye olduklarının altını çizen Hançerli, "Afet yönetimi bugün en öncelikli konumuzdur. Doğa ve toplum dostu bir belediyecilik anlayışı ile her türlü 'afet öncesi koruma 'ya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlı ve koordineli çalışmalarımız sayesinde yoğun yağıştan ciddi oranda etkilenmedik. Bu sonucu almamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Yeşilkent Mahallesi, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesi'nden sel mağduru aileye destek - Son Dakika

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:39 Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te sokaklar tıklım tıklım doldu 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:40:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar Belediyesi'nden sel mağduru aileye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]