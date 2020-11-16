AVCILAR BELEDİYESİ ÖNÜNDE EYLEM - Son Dakika

AVCILAR Belediyesi'nde bir grup çalışan protesto gösterisi düzenledi

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası'nın (Tüm-Bel-Sen) çağrısı üzerine çalışanlar bugün saat 12.30'da Avcılar Belediyesi binası önünde toplandı. Burada yapılan Tüm Bel-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Adem Erdem tarafından yapılan açıklamada çalışanlar açısından geçen dönemin çok kötü geçtiği, 31 Mart 2019 tarihinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin çalışanların tüm alacaklarını ödeyeceğine dair söz verdiği namde memurların geçmişte ödenmeyen 6 ikramiyesine, yeni dönemde 3 ikramiye daha eklendiği öne sürüldü. Açıklamada, "Bunun yanı sıra sözleşmeli memurların da 1 maaş ve 13 ikramiyesi hala ödenmemiştir. Teknik personelin 2016 yılından bu yana arazi tazminatları ödenmemiştir. Belediye Başkanının önceliği emekçiler olmamıştır. Başta müteahhit alacağı olmak üzere belediye borçlarının önemli bir kısmı ödenmesine karşın, Avcılar Halkına hizmet sunan biz emekçilerin alacakları ödenmemiştirö denildi. Açıklamada, geçmişten bu yana belediyede çalışanların da özveride bulunduğu, yasal olarak zorunlu olmasına karşın Avcılar Belediyesi, emekçilerine yemek çıkarmayarak sadece 350 TL yemek ücreti verildiği, sözleşmeli memurlara bunun da ödenmediği iddia edilirken, şöyle denildi:

"Avcılar Belediyesi emlak vergilerine en az yüzde 60 artış yaparken, emekçilerden de sürekli özveri beklemesi adil değildir. Emekçiden, hak talebinde bulunmadan özveriyle çalışmalarını isteyen Avcılar Belediye Başkanı'ndan emekçiler de adalet istiyor. 19 aylık dönemde yüzlerce emekçinin yeri değiştirilmiş, emekçilerin işyerine aidiyet duygusu zayıflamıştır. 5 yıla yakın süredir ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini, Temsilcimizi, diğer belediye çalışanları ile dayanışan Avcılar Belediyesi emekçilerini ve sendikamızı hedef alan keyfiliklerin ve saldırıların son bulmasını, iş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz."

BAŞKAN ÇALIŞANLARIN YANINA İNDİ

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, sendikanın basın açıklaması devam ederken binanın önüne inerek bir süre konuşmayı izledi. Tüm Bel-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Adem Erdem buna tepki göstererek, başkan Hançerli'nin 'Eylem kırıcılığı' yaptığını öne sürdü, çalışanlardan kendisini alkışlarla ve sloganlarla protesto etmesini istedi. Basın açıklamasının sonunda gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Emekçi arkadaşlarımız alacaklarını alıyorlar. Fakat yasanın izin vermediği, hak olarak görmediği şeyleri talep ediyorlar" diye konuştu