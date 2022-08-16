Avcılar Belediyesinden çocuklara oyun eşliğinde afet eğitimi - Son Dakika
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Avcılar Belediyesinden çocuklara oyun eşliğinde afet eğitimi

16.08.2022 16:10
Avcılar Belediyesinden çocuklara oyun eşliğinde afet eğitimi

Avcılar Belediyesince, 17 Ağustos Marmara depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla çocuklara oyunlar eşliğinde afet eğitimi verildi.

Avcılar Belediyesince, 17 Ağustos Marmara depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla çocuklara oyunlar eşliğinde afet eğitimi verildi.

Avcılar Atatürk Parkı'nda gün boyunca düzenlenen 17 Ağustos'u Anma Programı, görsel ve eğitici materyallerle çocuklara afet oyunları oynatılarak başladı.

Ayrıca çocuklara deprem çantasının nasıl hazırlanması ve kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile birçok STK'dan eğitmenler, vatandaşlara afetlerle ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

Programın akşamki bölümünde depremle ilgili tiyatronun yanı sıra arama-kurtarma tatbikatı da yapılacak.

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Kaynak: AA

Marmara, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesinden çocuklara oyun eşliğinde afet eğitimi - Son Dakika

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