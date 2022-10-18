Avcılar Belediyesinde işçiler grev başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar Belediyesinde işçiler grev başlattı

18.10.2022 12:53
Avcılar Belediyesinde işçiler grev başlattı

Avcılar Belediyesi işçileri, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev başlattı.

Avcılar Belediyesi işçileri, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev başlattı.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi "Bathonea Yapı A.Ş." adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir süredir anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine grev başlatan işçiler, Avcılar Belediyesinin binası önünde toplandı. Burada slogan atan işçiler, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Avcılar halkı ve esnafından anlayış beklediklerini söyledi.

Başlatılan grevin kendilerini buna zorlayan yönetimin suçu olduğunu savunan Yurdakul, toplu sözleşmenin bir an önce imzalanması için çabalayacaklarını dile getirerek, "(Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli) Sayın Başkanım, keşke burada olsaydınız da bugün bu toplanmayı toplu sözleşme imza töreni olarak şölene çevirmiş olsaydık. Herkesin ailesi gibi buradaki işçilerin ailesi de kutsal. Birilerinin ailesi, çocukları birinci sınıf buradakilerin çocukları ikinci sınıf değil." dedi.

"Grevin ilk günü bu işi bitirelim"

Yurdakul, grevin kırılması için çaba yürütüldüğünü ve arkadaşlarının tehdit edildiğini öne sürerek, "Burada tek bir kişinin burnu kanarsa bunun faturası size kesilir. Bu işi fazla germeyin. Grevin ilk günü bu işi bitirelim." diye konuştu.

Belediyeden istediklerinin enflasyon artı 5 puan refah payı olduğunu, belediyenin kendilerine 2021 ücretleri üzerinden zam yapmak istediğini anlatan Yurdakul, 1 Temmuz 2022'de aldıkları günlük yevmiyenin üzerine anlaşma imzalamaya hazır olduklarını kaydetti.

Yurdakul, yapılan görüşmelerde kendilerine haklı olduklarının ifade edildiğini aktararak, "Fedakarlık yapmamızı istiyorsunuz. Fedakarlık yapa yapa yandık. Bizi öldürmek mi istiyorsunuz? Ayakta kalıp hizmet etmek istiyoruz. Başka isteğimiz yok." diye konuştu.

YORUMLAR
500
85 düzensiz göçmen yakalandı 85 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı Son dakika haberi | Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı Son dakika haberi | Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı
Kaynak: AA

Belediye İş Sendikası, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesinde işçiler grev başlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 19:14:47. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesinde işçiler grev başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement