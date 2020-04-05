Avcılar Belediyesinden pazarlarda sıkı denetim - Son Dakika

Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, pazar girişinde vatandaşların ateşini ölçerek, maskesi olmayanlara maske dağıttı.

İçişleri Bakanlığı yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında market, pazar ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğu getirmişti. Avcılar Belediyesi, alınan kararların uygulanması noktasında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda semt pazarlarının girişlerinde bekleyen zabıtalar vatandaşları bilgilendiriyor. Vatandaşların ateşini ölçen zabıtalar, maskesi olmayanlara da maske veriyor. Belediye ekipleri tarafından pazarın çeşitli noktalarına konulan dezenfektanlar ile vatandaşların sürekli ellerini dezenfekte etmesi sağlanıyor.

Vatandaşların sağlığı için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemlerin uygulanması noktasında çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Avcılar Belediyesi zabıta görevlisi Ercan Emre, "Avcılar Belediyesi olarak yeni yayınlanan genelgeye istinaden pazarlarımızın girişini demir bariyerlerle çevirdik. Bütün girişleri kapattık. Ara sokaklardan giriş olmasını engelledik. Ana girişten arkadaşlarımızın ateş ölçerle vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz. Maske kontrolü yapıyoruz. Ayrıca dezenfektan noktalarımız var. Buradan içeri giren vatandaşlarımıza dezenfekten hizmeti sunuyoruz. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske sunuyoruz. Kendilerinden şunları rica ediyoruz; lütfen açıkta satılan meyve sebzeleri elleriyle dokunmasınlar kendileri seçmesinler pazarcı esnafımızdan talep etsinler veya hazırda olan poşette olan ürünlerden alsınlar. Bu şekilde kontrollerimiz bütün pazarlarda devam etmekte" dedi. - İSTANBUL