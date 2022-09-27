CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı

Erdoğan'dan memur, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili heyecanlandıran çıkış

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şubesi ile Avcılar Belediyesinin bin 200 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde ücret konusunda anlaşma sağlanamadı. Sendika, arabulucu görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca grev kararı aldı. Söz konusu grev kararı binanın kapısına asıldı.

1 HAFTA İÇİNDE UZLAŞI OLMAZSA GREV BAŞLAYACAK

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, işçi maaşlarının düşük olduğunu ifade ederek, bu maaşlarla geçinmenin çok zor olduğunu dile getirdi. Doğan, bir hafta içinde uzlaşma sağlanamaması durumunda işçilerin greve başlayacağını bildirdi.