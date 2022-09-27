Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, işçi maaşlarının düşük olduğunu ifade ederek, bu maaşlarla geçinmenin çok zor olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Belediye İş Sendikası, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar Belediyesine grev kararı asıldı - Son Dakika

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