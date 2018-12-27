Avcılar Bu Sefer de Fotoğrafta Yarıştı
2 saat önce
Tekirdağ'da "Avcı ve Tabiat" fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Tekirdağ
'da "Avcı ve Tabiat" fotoğraf yarışması sonuçlandı. Fotoğraf yarışmasında dereceye giren avcılara plaket takdim edildi.
Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı çerçevesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Avcı ve Tabiat" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları belirlendi. Fotoğraf yarışmasına avcılardan yoğun katılım sağlandı. Fotoğraf yarışmasında Yavuz Kuğu'nun fotoğrafı birinci, Müfit Güner'in fotoğrafı ikinci, Vasuf Kahraman'ın fotoğrafı da üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlerin plaketleri Şube Müdürü Gökay İnal tarafından kendilerine takdim edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:16 Kaynak: İHA
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