Son Dakika › Güncel › Avcılar-Büyükçekmece arasında D-100'deki sakinlik havadan fotoğraflandı - Son Dakika
Avcılar-Büyükçekmece arasında D-100'deki sakinlik havadan fotoğraflandı
6 saat önce
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı.
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı. İstanbul
trafiğinin ana arterlerinden olan D-100 karayolunun Büyükçekmece
, Beylikdüzü
ve Avcılar
mevkilerindeki sakinlik havadan fotoğraflandı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:47 Kaynak: DHA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu Yabancı uyruklu şahsın "Türkçe bilmiyorum" yalanı tutmayınca cezadan kaçamadı Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi