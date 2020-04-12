AVCILAR-BÜYÜKÇEKMECE ARASINDA D-100'DEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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AVCILAR-BÜYÜKÇEKMECE ARASINDA D-100'DEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı.
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı. İstanbul
trafiğinin ana arterlerinden olan D-100 karayolunun Büyükçekmece
, Beylikdüzü
ve Avcılar
mevkilerindeki sakinlik havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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Büyükçekmece TÜYAP D100 havadan görüntü
Beylikdüzü D100 havadan görüntü
Avcılar D100 havadan görüntü
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:17 Kaynak: DHA
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