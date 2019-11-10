Son Dakika Haberleri: Avcılar D-100'de 09.05
Son Dakika Güncel Avcılar D-100'de 09.05

Avcılar D-100'de 09.05

7 saat önce

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü nedeniyle Avcılar'daki metrobüs üstgeçidini ve D-100 Karayolu'nu kullananlar saygı duruşunda bulundu.

Avcılar D-100'de 09.05, System.String[]

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü nedeniyle Avcılar'daki metrobüs üstgeçidini ve D-100 Karayolu'nu kullananlar saygı duruşunda bulundu.

Merkez Üniversite Kampusü'nden metrobüse binmek üzere gelenler saatler 09.05'i gösterdiğinde duyulan siren sesleri üzerine bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Bazı kişilerin de ellerinde Türk bayrağı vardı. Üstgeçitteki bir dilencinin de çevresindekilere bakarak, 'asker selamı' verdiği göze çarptı.

Pazar günü olması nedeniyle araç trafiğinin seyrek olduğu D-100 Karayolu'ndan geçen çok sayıda sürücü araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Duygularını anlatan bazı vatandaşlar Atatürk'ü saygı ile andıklarını söyledi.


Mustafa Kemal Atatürk, D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:04:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar D-100'de 09.05
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]