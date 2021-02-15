Avcılar D-100'de akşam iş çıkışında trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Avcılar Beylikdüzü yönünde trafik durma noktasına geldi. Ambulanslar siren çalmasına rağmen kilitlenen trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü yönünde metrobüs seferleri aksadı, trafik durma noktasına geldi. Artan trafik Avcılar D-100 Karayolu'nu da etkiledi. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle Beylikdüzü yönünde adım adım ilerledi. Sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan ambulanslar ise zor anlar yaşadı. Yoğun trafik nedeniyle sürekli şerit değiştirmek zorunda kalınan ambulanslar, ilerlemekte zorluk çekti. Sürücülerin büyük çoğunluğu yaklaşık bir saattir yolda olduklarını ifade etti. Sürücülerden Ahmet Yıldırım, "45 dakikadır yoldayım. Aynı yerde çakılı kaldım. Radyoyu açtım, Beylikdüzü'nde kar varmış o yüzden böyle olmuş ama inanamıyorum bu trafiğe. Bu kadar keşmekeş nedir. İnsanlar ambulansa yol vermiyorlar. Arkadan ambulans geliyor siren çalarak ama yol vermiyorlar" dedi.