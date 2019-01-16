Son Dakika Haberleri: Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (1)

Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (1)

1 saat önce

Ersan SAN / İstanbul DHAAvcılar Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (1), System.String[]
Ersan SAN/ İstanbul DHA

Avcılar Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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Kazaya karışan araçlar

Sürücü ile röp

Polis ekipleri

Sağlık ekipleri

Yoğunlaşan trafik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:27 Kaynak: DHA

İstanbul, D-100 Karayolu, Güncel
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