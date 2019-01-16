Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (1)
1 saat önce
Ersan SAN / İstanbul DHAAvcılar Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Ersan SAN/ İstanbul
DHA Avcılar
Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D 100 Karayolu
Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:
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Kazaya karışan araçlar
Sürücü ile röp Polis
ekipleri
Sağlık ekipleri
Yoğunlaşan trafik
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:27 Kaynak: DHA
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