Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (2)
1 saat önce
Ersan SAN / İstanbul DHAAvcılar Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ersan SAN/ İstanbul
DHA Avcılar
Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 19.30'da D - 100 Karayolu Haramidere Mevkki Topkapı istikametinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Görüntü Dökümü:
---------------
Kazaya karışan araçlar
Sürücü ile röp
Polis ekipleri
Sağlık ekipleri
Yoğunlaşan trafik
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:03 Kaynak: DHA
31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir
İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var