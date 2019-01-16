Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (2)

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İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var