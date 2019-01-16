Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (2)
1 saat önce
AVCILAR Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
AVCILAR Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 19.30'da D - 100 Karayolu Haramidere Mevkki Topkapı istikametinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:04 Kaynak: DHA
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