Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (1)
41 dakika önce
AVCILAR Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.
AVCILAR Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D 100 Karayolu
Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:54 Kaynak: DHA
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