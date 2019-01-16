Son Dakika Haberleri: Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (1)

Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (1)

41 dakika önce

AVCILAR Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (1), System.String[]
AVCILAR Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:54 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 23:35:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar D 100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]