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Son dakika haberi | AVCILAR D-100 KARAYOLUNDA KAZA; 1 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberi | AVCILAR D-100 KARAYOLUNDA KAZA; 1 YARALI

07.11.2021 03:42

Edinilen son dakika haberine göre AVCILAR'da D-100 karayolunda metrobüs üst geçit yanındaki yön tabelasının direğine çarpan bir otomobilde 1 kişi yaralandı.

AVCILAR'da D-100 karayolunda metrobüs üst geçit yanındaki yön tabelasının direğine çarpan bir otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece yönünden gelen 34 BEG 67 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil hızla Merkez Üniversite Kampusü üst geçidinin hemen önündeki yön tabelalarını taşıyan direklerden birine çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı çağrılan 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeridin kapandığı D-100 karayolunda Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu. Kaza yapan otomobil trafik ekiplerinin incelemesi ardından kaldırıldı.

Son dakika haberi | AVCILAR D-100 KARAYOLUNDA KAZA; 1 YARALI
Son dakika haberi | AVCILAR D-100 KARAYOLUNDA KAZA; 1 YARALI
Son dakika haberi | AVCILAR D-100 KARAYOLUNDA KAZA; 1 YARALI
Son dakika haberi | AVCILAR D-100 KARAYOLUNDA KAZA; 1 YARALI

Küçükçekmece, Üst Geçit, Metrobüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AVCILAR D-100 KARAYOLUNDA KAZA; 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | AVCILAR D-100 KARAYOLUNDA KAZA; 1 YARALI - Son Dakika
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