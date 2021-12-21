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AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI - Son Dakika

AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI

21.12.2021 14:20

AVCILAR'da yoğun göç nedeniyle nüfusu 100 bini bulan, imar planı bulunmayan Yeşilkent Mahallesi için 10 yıl sonra revize edilen ikinci imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), oy birliği ile kabul edildi.

AVCILAR'da yoğun göç nedeniyle nüfusu 100 bini bulan, imar planı bulunmayan Yeşilkent Mahallesi için 10 yıl sonra revize edilen ikinci imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), oy birliği ile kabul edildi. Yaklaşık 40 yıllık geçmişi bulunan mahallede 1/5000 imar planının kabul edilmesinden sonra gözler 1/1000 imar planının hazırlanmasına çevrildi.

Avcılar'da yoğun nüfusun etkisi ile yaklaşık 5 bin öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunun bulunduğu Yeşilkent Mahallesi için İBB'de 15 Ekim 2010 tarihinde yapılan oturumda hazırlanan 1/5000 plan 2 bin 370 sayılı karar oylandı. Kabul edilen karar 24 Ocak 2011 ve 24 Şubat 2011 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkarıldı. Kararın kesinleşmesinden sonra uygulanabilir hale gelebilmesi için gereken 1/1000 imar planının Avcılar Belediyesi tarafından hazırlanması istendi. Ancak, yıllar geçmesine rağmen bu plan hazırlanamadı. Geçen 10 yılı aşkın sürede 55 bin olan nüfusun 100 bini bulması nedeniyle İBB'nin hazırladığı imar planı da güncelliğini yitirdi. Yaklaşık 40 yıllık geçmişi bulunan, Türkiye'deki birçok ilçe merkezi ve bazı il merkezlerinden kalabalık Yeşilkent Mahallesi için yeniden imar planı hazırlandı. Aylar süren çalışma sonunda İBB Meclisi'ne geçen hafta getirilen 1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı oy birliği ile kabul edildi. Karar ardından açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 100 bin kişinin yaşadığı, iskan edildiği halde yaklaşık 40 yıldır çözülememiş bir sorunun çözülmesinin önemli bir adım atıldığını belirterek bunda katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

AK PARTİ: KARARI ÇIKARTTIK

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu iseHançerli'nin teşekkür etmesi gereken tek kurumun İBB'de çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti olduğunu belirtirken, 'Yaklaşık 10 yıl önce de bu planı çıkarmıştık, yine çıkardık. 10 yılı aşkın sürede 1/1000 planı çıkaramadılar. Şimdi çıkarıp çıkaramadıklarının hep beraber takipçisi olacağızö dedi.

Düzensiz yapılaşma ve imar planı olmaması nedeniyle yeterince hizmet götürülemeyen Yeşilkent Mahallesi'nde oturanlar karara sevinirken, bunun uygulanabilir hale gelmesini beklediklerini söyledi.

AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI
AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşilkent, Avcılar, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA 100 BİN NÜFUSLU, 40 YILLIK İMARSIZ MAHALLE İÇİN 10 YIL SONRA İKİNCİ İMAR PLANI - Son Dakika
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