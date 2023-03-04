Avcılar'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına gözaltı - Son Dakika
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Avcılar'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına gözaltı

04.03.2023 10:59
Avcılar'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına gözaltı

AVCILAR'da 11 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen simitçi gözaltına alındı.

AVCILAR'da 11 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen simitçi gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne küçük kızı ile gelen bir kadın, Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir okulun yanında simit satan O.Z.'den  şikayetçi oldu. Annesi ile getirilen kızın ifadesi avukat ve psikolog eşliğinde alınırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile tanıkların ifadesini aldı. Soruşturmaya devam ediliyor.


Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Gümüşpala, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına gözaltı - Son Dakika

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