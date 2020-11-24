Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı

24.11.2020 14:33
Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı, System.String[]

Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aileye tacizde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aileye tacizde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avcılar'da geçtiğimiz Cumartesi günü annesiyle beraber yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz olayının zanlısı kısa sürede yakalanmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen zanlı Gökmen D. çıkarıldığı mahkemece, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı

Avcılar, Taciz, E 5, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı - Son Dakika


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