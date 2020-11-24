Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aileye tacizde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi