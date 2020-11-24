Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Avcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı
24.11.2020 14:33
Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aileye tacizde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aileye tacizde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avcılar'da geçtiğimiz Cumartesi günü annesiyle beraber yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik gerçekleşen taciz olayının zanlısı kısa sürede yakalanmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen zanlı Gökmen D. çıkarıldığı mahkemece, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor