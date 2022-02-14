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Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği - Son Dakika

Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği

14.02.2022 15:00

Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği 50 yıllık evli çift ilk defa Sevgililer Günü'nü kutladı Avcılar'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği

50 yıllık evli çift ilk defa Sevgililer Günü'nü kutladı

İSTANBUL - Avcılar'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte balonlardan kalp şeklinde yapılan tünelden geçen çiftler fotoğraf çektirerek renkli görüntüler oluşurken, 50 yıldır evli olan çifti ilk defa bugünü kutladığını söyledi.

Avcılar Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ilçe merkezinde kalplerden aşk tüneli etkinliği düzenledi. Avcılar Meydanı'nda yapılan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte vatandaşlar eşleri ve sevdikleriyle beraber tünelden geçip sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından belediye tarafından çiftlere kalpli balon ve şeker ikramında bulundu.

Etkinlikte 14 Şubat hatırasına fotoğraf çektiren Veysel - Nuray Yerlikaya çifti, "15 yıldır evliyiz iyi güzel gidiyor. Bu etkinlik iyi oldu, bir hatıra oldu. Mutluyuz, iki çocuğumuz var" diye konuştu.

Eşiyle birlikte fotoğraf çeken ve etkinliğin güzel olduğunu belirten Aysel Samed, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ama bizim için her gün sevgililer günü. Milletimiz mutlu olsun, başka günlerde de mutlu olsun. Herkes aşkla yaşasın, anne baba eşler, çocuklar aşkla olursa yaşam daha güzel olur" dedi.

"50 yıldır evliyiz ilk defa sevgililer günü kutladık"

Balon tünelinde beraber fotoğraf çeken 50 yıllık evli Saadet-Ali Göstermez çifti ise, "Bugüne kadar sevgililer günü kutlamadık. Bugün sevgililer günü yapıyoruz. Tüm gençlerin yaşlıların sevgililer gününün kutluyorum. Güzel bir gün mutlu olduk, sevgilimle beraber hastaneden geliyoruz. Ama güzel bir tesadüfle karşılaştık. 50 yıldır evliyiz. Tüm evliliklerde sıkıntı olur ama şükür bugüne kadar geldik" diye anlattı.

Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği
Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği
Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği
Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği
Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği

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Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği - Son Dakika


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