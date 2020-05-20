Avcılar'da 19 Mayıs coşkusu... İstiklal Marşı okundu, meşaleler fenerler yakıldı - Son Dakika

AVCILAR' da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Ambarlı Mahallesi Beşevler Sokağı'nda da ayrı coşku içerisinde gerçekleştirildi. Sokaktaki karşılıklı iki bina arasına büyük bir Türk Bayrağı ve Atatürk portresi asılırken, buradaki binalarda oturanlar evlerinin pencere ve balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla donattı.

İftardan sonra dün saat 21.00'de sokak sokak sakinleri balkon, pencere veya bina önlerine çıkarken, bir evin balkonuna yerleştirilen ses düzeni ile yapılan anonsla saygı duruşundan sonra bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Ardından marşlar eşliğinde meşale ve fenerler yakılırken balkonlarından kutlamaları izleyenler. ellerindeki bayrakları sallayarak coşkuya ortak oldu. Sokakta oturan gençlerinden Hazal Aslan, koronavirüs nedeniyle meydanlarda yapılamayan kutlamaları burada yaptıklarını, tüm sokak sakinlerinin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşadığını söyledi. Kutlamalar, yaklaşık 15 dakika sürdü.

- İstanbul