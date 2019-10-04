Avcılar'da 2 okulda eğitime risk engeli

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından şikayetler üzerine Alsancak İlkokulu ile bitişikteki Alsancak Ortaokulu kapatıldı. Öğrencilerin, yakındaki diğer okullarda geçici olarak eğitim göreceği öğrenildi.





ÇİFTE İNCELEME

Eğitim ve öğretim açısından kullanımı riskli bulunan iki okulda dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanlarının ortak denetim yaptığı belirtildi. Ortak olarak kullanılan bahçeleri çit ile ayrılan okul binasından karotlar alındığı, gözleme dayalı ve teknik denetim ardından yapının risk oluşturduğuna kanaat getirildiği belirtildi. 1995-96 eğitim- öğretim yılında açılan, 1999 depreminde hasar gören güçlendirme çalışması yapılan bina 2006 yılında tekrar eğitime açılmıştı. Aynı bina ve bahçe bölünerek 2012-13 eğitim öğretim yılında ilkokulu ve ortaokul olarak eğitime açılmıştı.

Ailesinden 15 öğrencinin eğitim gördüğü okul binasının durumunu değerlendiren, kendisinin de inşaatçı olduğunu belirten Yüksel Malkoç, denetim çalışmalarında kolonların durumunu tespit için vinçlerin de kullanıldığını ifade ederken, "Yapımının her aşamasına gelip baktım. 99 depremi ardından güçlendirme yapıldı. Son depremde sıvalar dökülmüş olabilir. Normlara uygun nevürlü demir kullanılmıştı. Okul aslında çok korkulacak bir durumda değil. Uzmanlar ince eleyip sık dokuyor. Sonuçta canlar burada eğitim görüyor. Belki geniş okul bahçesinde prefabrik binalar kullanılabilir" dedi.





NEREDE EĞİTİM GÖRECEKLER?

Eğitim ve öğretime bugün ara verilen Alsancak İlkokulu ve ortaokulu öğrencilerinin nerede eğitimlerine devam edeceklerine ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Ancak, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin yakındaki 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirilmesine yönelik çalışma yapıldığı öne sürüldü.